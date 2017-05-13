Spor Toto Süper Lig

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol taraftan Motta'nın ortasında altıpas üzerinde Sandro'nun kafa vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çeldi.

16. dakikada Sandro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

26. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emenike'nin kafa vuruşunda top, sol direğin yanından dışarı gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Ozan Tufan xx, Simon Kjaer xx, Neustadter xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Alper Potuk xx, Lens xx, Mehmet Topal xx, Salih Uçan xx, Sow xx, Emenike xx

Yedekler: Ertuğrul, İsmailx Yiğithan, Aatif, Stoch, Volkan Şen, Robin van Persie

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Motta xx, Diego Angelo xx, Salih Dursun xx, Sandro xx, Charles xx, Serge Mbilla Etame xx, El Kabir xx, Deniz Kadah xx, Eto'o xx

Yedekler: Fornezzi, Sakıb Aytaç, Chico, Campos, Harun, Serdar, Emre Güral

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kartlar: Neustadter, Alper (Fenerbahçe), El Kabir, Serge Mbilla Etame, Celutska (Antalyaspor)

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