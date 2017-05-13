Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Trabzonspor'da Okay'ın ara pasında Rodallega kaleci ile karşı karşıya kaldı. Karacic çıkarak tehlikeyi önledi.
17. dakikada Adanaspor'da Digao'nun çaprazdan sert şutunda Trabzonspor savunmasına çarpan top az farkla yandan auta çıktı.
20. dakikada Trabzonspor'da Yusuf'un çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
27. dakikada Trabzonspor'da Yusuf'un ortasında Adanaspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Rodallega yakın mesafeden şutunda top yandan auta çıktı.
31. dakikada Adanaspor'da Tevfik'in köşe vuruşundan yaptığı ortada Foguinho'un kafa vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çimen xx
Adanaspor: Karacic xx, Ramos xx, Samican xx, Magaye xx, Vinicius xx, Tevfik xx, Digao xx, Foguinho xx, Didi xx, Koman xx, Roni xx (Cem dk. 15 xx)
Yedekler: İrfan, Viera, Ahmet Dereli, Ahmet Bahçıvan, Emre, Uğur, Bekir
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Trabzonspor: Onur xx, Mas xx, Durica xx, Okay xx, Medjani xx, N'doye xx, Onazi xx, Olcay xx, Rodallega xx, Pereira xx, Yusuf xx
Yedekler: Esteban, Zeki, Mustafa, Bero, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Castillo
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Yusuf (dk. 20) (Trabzonspor), Foguinho (dk. 31) (Adanaspor)
Sarı kart: Mas (Trabzonspor)
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