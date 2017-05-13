Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Mas'ın ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
51. dakikada çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına giren Magaye'nin şutunda top kaleci Onur'da kaldı.
70. dakikada Olcay'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bero'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
90. dakikada Yusuf'un ortasında ceza sahası içinde Rodallega kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çimen xx
Adanaspor: Karacic xx, Ramos xx, Samican x, Magaye x, Vinicius x (Ahmet Bahçıvan dk. 90 ?), Tevfik xx, Digao xx, Foguinho xx, Didi xx, Koman x (Bekir dk. 65 x), Roni x (Cem dk. 15 x)
Yedekler: İrfan, Viera, Ahmet Dereli, Emre
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Trabzonspor: Onur xx, Mas x (Yusuf Erdoğan dk. 89 ?), Durica x, Okay x, Medjani x, N'Doye x (Castillo dk. 62 x), Onazi x (Bero dk. 62 x), Olcay x, Rodallega x, Pereira x, Yusuf xx
Yedekler: Esteban, Zeki, Mustafa, Aytaç, Castillo
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Yusuf (dk. 20) (Trabzonspor), Foguinho (dk. 31) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Magaye (dk. 81) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Mas, Okay (Trabzonspor), Bekir (Adanaspor)
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