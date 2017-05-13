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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Mas'ın ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

51. dakikada çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına giren Magaye'nin şutunda top kaleci Onur'da kaldı.

70. dakikada Olcay'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bero'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

90. dakikada Yusuf'un ortasında ceza sahası içinde Rodallega kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çimen xx

Adanaspor: Karacic xx, Ramos xx, Samican x, Magaye x, Vinicius x (Ahmet Bahçıvan dk. 90 ?), Tevfik xx, Digao xx, Foguinho xx, Didi xx, Koman x (Bekir dk. 65 x), Roni x (Cem dk. 15 x)

Yedekler: İrfan, Viera, Ahmet Dereli, Emre

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Trabzonspor: Onur xx, Mas x (Yusuf Erdoğan dk. 89 ?), Durica x, Okay x, Medjani x, N'Doye x (Castillo dk. 62 x), Onazi x (Bero dk. 62 x), Olcay x, Rodallega x, Pereira x, Yusuf xx

Yedekler: Esteban, Zeki, Mustafa, Aytaç, Castillo

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Yusuf (dk. 20) (Trabzonspor), Foguinho (dk. 31) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Magaye (dk. 81) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Mas, Okay (Trabzonspor), Bekir (Adanaspor)

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