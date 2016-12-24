Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 20. dakikası geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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Spor Toto Süper Lig
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk ediyor.
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