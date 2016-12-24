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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada orta sahadan ceza sahasına doğru hızla ilerleyen Muhammed İldiz'in pasında defansın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşunda top kaleci Fabri'ye çarpıp dışarı çıktı.

62. dakikada Rajtoral'in derinlemesine pasında hızlı bir şekilde topa hareketlenen Ghilas'ın müsait pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti.

68. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasında Cenk'in şık vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Altıpas içerisinde tekrar topla buluşan Cenk şutunu yine çekti, kaleci Gökhan bir kez daha kurtardı.

78. dakikada ceza sahası içerisinde hava topunda Aboubakar'ı iten Barış Yardımcı'nın hareketinde hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada Oğuzhan'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Gökhan sağ köşeden kornere çeldi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Serkan Çınar xx, Mehmet Can Satman xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xxx, Gökhan Gönül x, Rhodolfo x (Beck dk. 70 xx), Marcelo xxx, Tosic xx, Hutchinson xxx, Tolgay x (Gökhan İnler dk. 53 xxx), Quaresma xx, Oğuzhan xxx, Aboubakar xxx, Cenk x (Kerim Frei dk. 89 ?)

Yedekler: Tolga, Olcay, Ömer, Atınç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantepspor: Gökhan xxx, Rajtoral x, Barış x, Musa x, Hintum xx, Fatau xx, Abdulkadir x, Kangwa xx (Orkan Çınar dk. 86 ?), Muhammed xx (Doğanay dk. 70 xx), İlhan x (Angan dk. 63 x), Ghilas xxx

Yedekler: Erten, Şenol, Kisliak, Kolar

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Aboubakar (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı kart: Kangwa (Gaziantepspor)

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