Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
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Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
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