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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadelenin 15. dakikasında yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından karşılaşmanın 4. hakemi Tolga Özkalfa görev aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Castillo'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden gönderdiği topa gelişine vuran Mustafa Akbaş'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

19. dakikada Alper Potuk sol taraftan getirdiği topu ceza sahası dışına çıkardı. Fernandao'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından farklı şekilde dışarı çıktı.

23. dakikada Castillo'nun ceza yayı üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak Volkan Demir'in kontrolünde auta çıktı.

27. dakikada Josef De Souza'nın kafa vuruşunda kale çizgisi üzerinde topa eliyle müdahale etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık kırmızı kart ile Yusuf Erdoğan soyunma odasına gönderirken penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Fernandao, kaleci Onur'un sağından meşin yuvarlağa ağalarla buluşturdu. 1-0

30. dakikada Alper Potuk'un ara pasında ceza sahası içine giren Lens'in vuruşunda kalesini zamanında terk eden Onur yatarak tehlikeyi önledi.

40. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan getirdiği topu arka direkteki Sow'a kazandırdı. Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluşturdu. 2-0

42. dakikada bordo-mavili taraftarlar 2. golden sonra yönetimi istifraya çağırdı.

Stat: Avni Aker

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Kemal Yılmaz x (Tolga Özkalfa dk. 15 xx), Serkan Olguncan xxx

Trabzonpor: Onur xx, Zeki xx, Durica xx, Uğur xx, Mustafa Akbaş xx, Onanzi x, Okay x, Mehmet Ekici xx, Yusuf Erdoğan x, Castillo x, N'Doye x

Yedekler: Esteban, Güray, Muhammet Demir, Akakpo, Mustafa Yumlu, Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xxx, Kjaer xxx, Neustadter xxx, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xxx, Josef De Souza xx, Lens xxx, Alper Potuk x, Fernandao xx, Sow x

Yedekler: Fabiano, Ozan, Salih, Yiğithan, Aaitf, Caner, Stoch

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Fernandao (dk. 28 pen.), Sow (dk. 40) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart Yusuf Erdoğan (dk. 27) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Neustadter (Fenerbahçe)

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