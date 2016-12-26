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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Lens'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un solundan az farkla auta çıktı.

61. dakikada Lens'in sağ kanattan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sow'un vuruşunda Zeki Yavru'ya çarpan top kornere çıktı.

67. dakikada sol taraftan İsmail Köybaşı'ndan aldığı topla birlikte çalımlarla ceza sahası yayı üzerine inen Lens'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un solundan ağalarla buluştu. 3-0

77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Mehmet Ekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Stat: Avni Aker

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Kemal Yılmaz x (Tolga Özkalfa dk. 14 xx), Serkan Olguncan xxx

Trabzonpor: Onur xx, Zeki xx, Durica xx, Uğur xx, Mustafa Akbaş xx, Onanzi x (Yusuf Yazıcı dk. 46 x), Okay x, Mehmet Ekici xx, Yusuf Erdoğan x, Castillo x (Güray Vural dk. 62 x), N'Doye x

Yedekler: Esteban, Muhammet Demir, Akakpo, Mustafa Yumlu, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xxx,Kjaer xxx, Neustadter xxx, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xxx, Josef De Souza xx, Lens xxx (Salih dk. 84 ?), Alper Potuk x (Ozan Tufan dk. 70 x), Fernandao xx, Sow xx (Aatif dk. 70 x)

Yedekler: Fabiano, Yiğithan, Caner, Stoch

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Fernandao (dk. 28 pen.), Sow (dk. 40), Lens (dk. 67) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Yusuf Erdoğan (dk. 27) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Neustadter, Fernandao, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), N'Doye, Uğur (Trabzonspor)

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