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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele Karabükspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Ceyhun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ermin Zec'in vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

55. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ryan Babel'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

61. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Guedes'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

74. dakikada Latovlevici'nin sağ kanatan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Gaman'ın kafayla aşırdığı topu sağ katta Seleznyov kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 2-0

87. dakikada Atiba Hutchinson'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan x

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Latovlevici xx, Kerim Zengin xx, Barış Başdaş xx, Dany xx, Valerica Gaman xxx, Tanase xx (Ermin Zec dk. 46 xx), Ceyhun xxx, Olafur Skulason xx, Yatabare x (İlhan Depe dk. 68 xx), Yevhen Seleznyov xx (Paul Papp dk. 90+2 ?)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Osman Çelik, Serdar Deliktaş, Dejan Lazarevic

Teknik Direktör: Igor Tudor

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül x, Marcelo Guedes x, Correia xx, Mitrovic x, Talisca xx, Babel xx (Aboubakar dk. 73 xx), Atiba Hutchinson xx, Quaresma xx, Oğuzhan xx (Tolgay Arslan dk. 61 x), Cenk xx

Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Necip Uysal

Teknik Sorumlu: Tamer Tuna

Goller: Ermin Zec (dk. 50), Yevhen Seleznyov (dk. 73) (Kardemir Karabükspor), Aboubakar (dk. 87) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Correia, Gökhan Gönül, Quaresma (Beşiktaş)

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