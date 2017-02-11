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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza yayı sol tarafında topla buluşan Vagner Love'ın pasında penaltı noktası üzerinde Fernandes'in vuruşunda top sol köşeden filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada, sağ kanattan Gassama'nın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

16. dakikada Tzavelas'in sol kanattan ortasına hareketlenen Efecan, topu müsait pozisyondaki Fernandes'e aktardı. Şilili oyuncunun vuruşunda top üstten dışarı gitti.

29. dakikada, Landel'in pasında rakibini şık bir çalımla geçen Love'un şutunda top az farkla auta çıktı.

45. dakikada Efecan'ın vuruşunda, kaleciden seken topa düzgün bir vuruş yapan Vagner Love topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Osman Gökhan Bilir xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Efecan Karaca xx, Emre Akbaba xx, Landel xx, N'Sakala xx, Tzavellas xx, Omeruo xx, Lamine Gassama xxx, Darko Lazic xx, Junior Fernandes xxx, Vagner Love xx

Yedekler: Zlamal, Berkan Emir, Birol Parlak, İsmail Aissati, Emre Nefiz, Orvil Plet, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Safet Susic

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Serdar Gürler xx, Dos Santos xx, Jonathan Ring xx, Escobar Baruffi xx, Kamal Issah xx (Scekic dk. 23 xx), Abdul Rahman Khalili xx, Anıl Karaer xx, Etien Velikonja xx

Yedekler: Cengiz Demirtaş, Ferhat Görgülü, Vedat Muriç, Marko Milinkoviç, Orhan Şam, Murat Duruer

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Fernandes (dk. 6), Vagner Love (dk. 45) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Lazic (Aytemiz Alanyaspor)

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