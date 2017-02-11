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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor sahasında Fenerbaheç ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor sahasında Fenerbaheç ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika Fenerbhaçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

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