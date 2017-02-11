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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Lens'in soldan ceza sahası içerisine çevirdiği topta karşılaşmanın hakemi Sivok'un eline çarptığı iddiasıyla penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sow, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

26. dakikada Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta top direğin hemen yanından auta çıktı.

41. dakikada Chahechouhe'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topu Bursaspor defansı son anda kornere gönderdi.

43. dakikada Jovic ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

45. dakikada İsmail'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Harun'da kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Boban Jovic x, Tomas Sivok xx, Ertuğrul Ersoy xx, Aziz Behich xx, Yonathan Del Valle x, Ricardo Faty xx, Merter Yüce xx (Şamil Çinaz dk. 27 xx), Pablo Batalla xx, Bogdan Stancu xx, Deniz Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Cristobal Jorquera, Sercan Yıldırım, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener Özbayraklı xx, Simon Kjaer xxx, Martin Skrtel xxx, İsmail Köybaşı xx, Jeremain Lens xx, Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Alper Potuk xx, Aatıf Chahechouhe xx, Moussa Sow xxx

Yedekler: Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Jose Fernandao, Volkan Şen, Roman Neustaedter, Miroslav Stoch

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gol: Moussa Sow (dk. 22 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Boban Jovic (dk. 43) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Ricardo Faty, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Jeremain Lens (Fenerbahçe)

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