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Spor Toto Süper Lig
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Lens'in vuruşunda top Harun'da kaldı.

56. dakikada Batalla ve Şamil'den sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kalan Alper'in şutunu Harun kornere çeldi.

80. dakikada Ertuğrul'un sağ kanattan içeriye girip çevirdiği topu kaleci Volkan son anda tokatladı.

87. dakikada Kjaer'in ceza sahası içerisinde elle oynadığı iddiasıyla müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

88. dakikada penaltıyı kullanan Batalla topu ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. 1-1

90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Sow'un şutunda defansa çarpan top Harun'da kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Bursaspor: Harun Tekin xxx, Boban Jovic x, Tomas Sivok xx, Ertuğrul Ersoy xx, Aziz Behich xxx, Yonathan Del Valle x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46 xx), Ricardo Faty xx, Merter Yüce x (Şamil Çinaz dk. 27 xx), Pablo Batalla xxx, Bogdan Stancu xx, Deniz Yılmaz x (Sercan Yıldırım dk. 77 xx)

Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Cristobal Jorquera, Onur Atasayar

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener Özbayraklı xx, Simon Kjaer xx, Martin Skrtel xxx, İsmail Köybaşı xx, Jeremain Lens xxx, Mehmet Topal xxx, Josef De Souza xx, Alper Potuk xxx (Ozan Tufan dk. 86 xx), Aatif Chahechouhe x (Volkan Şen dk. 82 xx), Moussa Sow xxx

Yedekler: Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Jose Fernandao, Roman Neustaedter, Miroslav Stoch

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Pablo Batalla (dk. 88 pen.) (Bursaspor), Moussa Sow (dk. 22 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Boban Jovic (dk. 43) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Ricardo Faty, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Harun Tekin (Bursaspor), Jeremain Lens, Alper Potuk (Fenerbahçe)

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