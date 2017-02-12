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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Konyaspor atağında Fofana sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi ve yerden pasını verdi. Savunmada bulunan Chico'dan seken topla buluşan Bajic'in gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1

62. dakikada Konyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Hadziahmetovic, altı pasın hemen dışında Celustka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşunda Vukoic, topu üstten dışarıya gönderdi.

74. dakikada Bajic'in yerden pası ile penaltı noktasının hafif sağ çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic'in gelişine çektiği şut savunmadan döndü.

76. dakikada Fofana'nın yerden pası ile ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Ali Çamdalı'nın gelişine çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

80. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Milosevic, ceza sahası içerisine girer girmez yerden şutunu çekti ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

89. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Halil İbrahim'in gelişine çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Çınar xx, Alpaslan Dedeş xx, Orkun Aktaş xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Douglas xx, Ali Turan xx (Rangelov dk. 70 x), Ali Çamdalı xx, Bajiç xx, Miloseviç xx, Mbamba xx (Jonsson dk. 70 x), Hadziahmetoviç xx (Halil İbrahim dk. 85?), Fofana xx, Vukoviç xx

Yedekler: Kaya, Selim, Meha, Mehmet,

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Antalyaspor: Fornezzi xx, Celustka xx, Chico xx, Oliveria xx, Sakıb xx, Zeki xx (Salih dk. 68 x), Fernando Da Silva xx, Deniz xx, Campos Danilo xx (Cordeira dk. 65 x), Mostapha El Kabir xx, Eto'o xx (Yekta dk. 76 x)

Yedekler: Ferhat, Armel Drole, Makoun, Serdar

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Bajiç (dk. 59) (Atiker Konyaspor), El Kabir (dk. 44) (Antalyaspor)

Kırmızı kartlar: Chico (dk. 63), Fernando Da Silva (dk. 67) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ali Çamdalı, Mbamba, Ali Turan, Douglas, Halil İbrahim (Atiker Konyaspor), Danilo, Eto'o, Deniz, Fornezzi (Antalyaspor)

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