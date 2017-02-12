Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
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