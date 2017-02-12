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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Tolga'nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta defansa çarpan top dışarı çıktı.

54. dakikada Sabri'nin sağ taraftan son çizgiye inerek açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.

81. dakikada Semih'in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin rakibini geçerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.

89. dakikada Bruma'nın sol kanattan ortasında önde direkte topla buluşan Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

90+4. dakikada Linnes'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında ceza sahası içindeki karambolde topla buluşan Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

Stat: TT Arena

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Can Hanoğlu xx

Galatasaray: Muslera x, Sabri x (Josue dk. 66 x), Semih x, Hakan x, Linnes xx, Nigel de Jong x, Tolga x, Yasin x (Eren dk. 46 x), Rodrigues x (Sinan dk. 46 x), Bruma x, Podolski x

Yedekler: Cenk, Ahmet, Chedjou, Cavanda

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Kayserispor: Ahamada xx, Hakan Aslantaş xx, Kana Bıyık x (Levent dk. 18 x), Mabiala xx, Güray xx, Rotman xx, Lawal xx (Sow dk. 64 x), Varela xx, Erkan xx, Deniz xx, Umut Bulut xx (Welliton Morais dk. 79 x)

Yedekler: Muammer, Kubilay, Umut Sönmez, Nguemo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Eren (dk. 89) (Galatasaray) Mabiala (dk. 28), Levent (dk. 45+4) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Rotman, Erkan, Varela (Kayserispor)

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