  • BIST 88.830
  • Altın 144,952
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Spor Toto Süper Lig

» »
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor-Bursaspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor-Bursaspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada gelişen Kayserispor atağında Güray'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Umut, şut çekmekte gecikince defans topu uzaklaştırdı.

8. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Deniz'in pasıyla topla buluşan Lawal'ın ceza sahası dışarısından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

13. dakikada gelişen Kayserispor atağında Güray'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Umut'un müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

14. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz'ın sert vuruşunda kaleci Harun topu güçlükle kornere çeldi.

20. dakikada Bursaspor'da Deniz'in, Lawal'a arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu direkt kırmızı kartını gösterdi.

23. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz'in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Güray'ın sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada gelişen Bursaspor atağında kazanılan serbest vuruşu kullanan Battala'nın direk kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

37. dakikada gelişen Bursaspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Sivok'un kafa vuruşunda Kaleci Ahamada topu güçlükle kornere çeldi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Çimen xx

Kayserispor: Ahamada xx, Levent xx, Rotman x, Mabiala xx, Umut x, Deniz xx, Lawal xx, Varela xx, Hakan x, Kana Bıyık xx, Güray xx

Yedekler: Muammer, Ferreira, Sow, Kubilay, Welliton, Traore, Nguemo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Bursaspor: Harun xx, Ertuğrul x, İsmail xx, Sivok xx, Onur x, Faty xx, Şamil x, Battala xx, De Valle x, Deniz x, Stancu xx

Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Merter, Kubilay, Sercan, Torres, Rüştü

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Kırmızı Kart: Deniz (dk. 20) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Lawal, Levent (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eyof 2017’de Türkiye Üçüncü Madalyasını Curlingde Kazandı17 Şubat 2017 Cuma 17:33
  • Evkur Yeni Malatyaspor Hedef İçin Kenetlendi17 Şubat 2017 Cuma 17:18
  • “Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası” Samsun’da Başladı17 Şubat 2017 Cuma 17:18
  • İsmail Özbayraktar: “Sporcu Sayımız Az”17 Şubat 2017 Cuma 17:03
  • Antalyaspor’da Esnaf Ziyareti17 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Galatasaray Kafilesi Rize’ye Hareket Etti17 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepspor Forması Dağıtacak17 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Gaziantepspor, Başakşehirspor Maçı Hazırlarını Tamamladı17 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • 2011 Unıversıad’ı Tribünden İzledi, 2017’de Madalya Kazandı17 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonası Başladı17 Şubat 2017 Cuma 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti