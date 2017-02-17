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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

49. dakikada gelişen Kayserispor atağında Hakan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Welliton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu takip eden Welliton, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

58. dakikada gelişen Kayserispor atağında Levent'in sol kanattan yaptığı ortaya Deniz bekletmeden vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz'in sol kanttan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa bekletmeden vuran Faty'nin şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

63. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Deniz müsait pozisyonda bulunan Welliton'a pasını aktardı. Topla buluşan Welliton'un düzgün vuruşunu kaleci Harun güçlükle uzaklaştırdı.

74. dakikada gelişen Bursaspor atağında sol kanttan aldığı topla ceza sahasına inen Stancu'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

75. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Deniz'in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Mabiala'nın kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Rotman topu filelerle buluşturdu. 2-0

85. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Faty'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Çimen xx

Kayserispor: Ahamada xx, Levent xx, Rotman x, Mabiala xx, Umut x, Deniz xxx (Sow dk. 88 ?), Lawal xx (Nguemo dk. 73 xx), Varela xx (Welliton dk. 46 xx), Hakan x, Kana Bıyık xx, Güray xx

Yedekler: Muammer, Ferreira, Kubilay, Traore

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Bursaspor: Harun x, Ertuğrul x, İsmail xx, Sivok xx, Onur x, Faty xx, Şamil x (Sercan dk. 61 x), Battala xx (Torres dk. 82 ?), De Valle x (Kubilay dk. 52 x), Deniz x, Stancu xx

Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Merter, Rüştü

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Goller: Welliton (dk. 49), Rotman (dk. 79) (Kayserispor)

Kırmızı Kart: Deniz (dk. 20) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Lawal, Levent, Welliton (Kayserispor), İsmail (Bursaspor)

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