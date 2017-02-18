Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Galatasaray 1-0 önde kapattı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Yasin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue arka direğe yerden gönderdiği topu önüne alan Podolski sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Dıallo'nun solundan ağlarla buluşturdu. 0-1
29. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağında Ahmet İlhan'ın yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlağı Muslera kontrol etti.
38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sabri içeriye doğru kat ettikten sonra Podolski'yle ver-kaç yaptı. Sabri'nin vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi Stadyumu
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx
Çaykur Rizespor: Diallo x, Mehmet Akyüz x, Oboabona x, Ümit Kurt x (Ali Yakoubı dk. 43 ?), Özgür Çek x, Dhurgham Ismail x, Janster x, Petruccı x, Ahmet İlhan x, Recep Niyaz x, Edomwonyı x
Yedekler: Gökhan Akkan, Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan, Emmanuel Igıebor, Tuszynski, Saadene
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Chedjou xx, Semih Kaya xx, Linnes xx, Nigel De Jong xx, Selçuk İnan xx, Josue xx, Rodrigues x, Yasin xx, Podolski xx
Yedekler: Cenk, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Berk İsmail, Tolga Çiğerci, Kerem Çalışkan, Cavanda
Teknik Direktör: Igor Tudor
Gol: Podolski (dk. 23) (Galatasaray)
Sarı kart: Podolski (Galatasaray)
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