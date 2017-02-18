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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Galatasaray 1-0 önde kapattı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Yasin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue arka direğe yerden gönderdiği topu önüne alan Podolski sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Dıallo'nun solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağında Ahmet İlhan'ın yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlağı Muslera kontrol etti.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sabri içeriye doğru kat ettikten sonra Podolski'yle ver-kaç yaptı. Sabri'nin vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Çaykur Rizespor: Diallo x, Mehmet Akyüz x, Oboabona x, Ümit Kurt x (Ali Yakoubı dk. 43 ?), Özgür Çek x, Dhurgham Ismail x, Janster x, Petruccı x, Ahmet İlhan x, Recep Niyaz x, Edomwonyı x

Yedekler: Gökhan Akkan, Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan, Emmanuel Igıebor, Tuszynski, Saadene

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Chedjou xx, Semih Kaya xx, Linnes xx, Nigel De Jong xx, Selçuk İnan xx, Josue xx, Rodrigues x, Yasin xx, Podolski xx

Yedekler: Cenk, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Berk İsmail, Tolga Çiğerci, Kerem Çalışkan, Cavanda

Teknik Direktör: Igor Tudor

Gol: Podolski (dk. 23) (Galatasaray)

Sarı kart: Podolski (Galatasaray)

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