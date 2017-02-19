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Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol kanattan Aydın'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Serdar Güler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0

65. dakikada Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in şutunda ağlara gitmekte olan topu Uğur Çiftçi son anda uzaklaştırdı.

70. dakikada Fofana'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

89. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Rangelov'un kafa vuruşunda kaleci Hopf topu çizgi üzerinde kontrol etti.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Gençlerbirliği: Hopff xx, Uğur xx, Khalili xx (Scekic dk. 82 ?), Rantie x (Vedat Muriç dk. 66 x), Ahmet xx, Aydın xxx, Serdar xxx (Etien dk. 86 ?), Selçuk xx, Palitsevich xx, Lucas xx, Anıl xx

Yedekler: Taha Cengiz, Renato Escobar, Umut Sözen, Orhan Şam

Teknik Direktör: Ümit Özat

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Ali Turan x (Halil İbrahim dk. 87 ?), Ömer xx, Ali Çamdalı xx (Rangelov dk. 60 x), Bajic xx, Miloseviç xx, Amir Hadziahmetoviç x, Vukoviç xx, Mehmet xx (Fofana dk. 60 x), Skubic xx

Yedekler: Kaya, Selim Ay, Jens Jonsson, Alban Meha

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Serdar Gürler (dk. 16 ve 49) Gençlerbirliği

Sarı kartlar: Mehmet Uslu, Ömer, Fofana, Amir Hadziahmetoviç (Atiker Konyaspor), Uğur Çiftçi, Hopf, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

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