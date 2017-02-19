Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken, golsüz eşitlik sürüyor.
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Spor Toto Süper Lig
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