  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Spor Toto Süper Lig

» »
Spor Toto Süper Lig
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken, golsüz eşitlik sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Toto Süper Lig19 Şubat 2017 Pazar 13:08
  • 37. Trabzon Uluslararası Yarı Maratonu Koşuldu19 Şubat 2017 Pazar 12:53
  • Göztepe’den Hakeme İsyan19 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Yanal Ve Susic 9 Yıl Aradan Sonra Karşılaşacak19 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Trabzonspor’da Hedef 5’te 519 Şubat 2017 Pazar 11:53
  • Anadolu Efes - Pınarbaşı Karşıyaka Maçının Ardından18 Şubat 2017 Cumartesi 21:53
  • Tudor: "Takım Ruhundan Umutluyum"18 Şubat 2017 Cumartesi 21:33
  • Karaman: "Hatayı Yaptık Ve Deneyimli Takım Cezayı Kesti"18 Şubat 2017 Cumartesi 21:13
  • Nazifoğlu: "Hocamızın Enerjisini Yüksek Buldum"18 Şubat 2017 Cumartesi 21:08
  • Şanlıurfaspor - Göztepe Maçının Ardından18 Şubat 2017 Cumartesi 20:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti