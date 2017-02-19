  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Spor Toto Süper Lig

» »
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor, evinde Osmanlıspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor, evinde Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Magaye'nin kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde Renan Silva'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

10. dakikada Webo'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Koulossa'nın şutunda Itanje topu kontrol etti.

19. dakikada Webo'nun ara pasında topla buluşan Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

41. dakikada Mehmet Güven ortasında ceza sahası içinde Webo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Adanaspor: Itanje xx, Didi xx, Samican xx, Ramos xx, Magaye xx, Diago xx, Renan Silva xx, Koman xx, Bekir xx, Vinicius xx, Reynaldo xx

Yedekler: Hayrullah, Ahmet Dereli, Ahmet Bahçıvan, Emre, Cem, Renan Diniz, Ronei

Teknik Direktör: Levent Şahin

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Pinto xx, Numan xx, Prochazka xx, Vrsajevic xx, Ndiaye xx, Regattin xx, Koulossa xx, Maher xx, Mehmet xx, Webo xx,

Yedekler: Hakan, Koray, Aykut, Erdal, Moreira, Dzon, Musa

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Ndiaye (dk.19) Webo (dk.41) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Ramos, Samican (Adanaspor) Ndiaye, Prochazka (Adanaspor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskenderun’da Final Biletini Alan Takımlar Belli Oldu19 Şubat 2017 Pazar 15:43
  • Kocaman: “Adil Olan Ne İse O Olsun İstiyorum”19 Şubat 2017 Pazar 15:28
  • Özat: “Herkesle Mücadele Edecek Gücüm Var Ama Kimse İle Kavga Etmeye Mecalim Yok”19 Şubat 2017 Pazar 15:24
  • Efeler Voleybol Ligi19 Şubat 2017 Pazar 15:18
  • Sarıkamış’ta 4. Kış Oyunları Festivali Nefes Kesti19 Şubat 2017 Pazar 15:13
  • Spor Toto Süper Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Atatürk Ve İstiklal Yolu Kış Yürüyüşü Başladı19 Şubat 2017 Pazar 14:53
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:48
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti