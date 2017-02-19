  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Spor Toto Süper Lig

» »
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Webo'nun ara pasında topla buluşan Adam meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ronei'nin plase vuruşunda top filelere gitti. 1-3

68. dakikada Webo'nun ortasında Koulossa'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-4

82. dakikada Musa Çağıran'ın pasında Webo meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 1-5

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Adanaspor: Itanje x, Didi x, Ramos x, Samican x, Magaye x (Ronei dk. 46 x), Bekir x, Vinicius x, Diago x (Emre dk.46 x) , Renan Silva x, Koman x (Ahmet Dereli dk. 69 x) , Reynaldo x

Yedekler: Hayrullah, Ahmet Bahçıvan, Cem, Renan Diniz

Teknik Direktör: Levent Şahin

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Pinto xx, Prochazka xx, Vrsajevic xx, Ndiaye xxx (Musa dk. 71 x, Dzon dk. 85 ?), Regattin xx, Koulossa xxx (Moreira dk. 79 x), Numan xx, Adam xxx, Mehmet xx, Webo xxx

Yedekler: Hakan, Koray, Aykut, Erdal,

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Ndiaye (dk. 19), Webo (dk. 41 ve 82), Adam (dk. 49), Koulossa (dk. 68) (Osmanlıspor), Ronei (dk. 51) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Ramos, Samican, Itanje, Renan Silva (Adanaspor), Ndiaye, Prochazka, Numan (Osmanlıspor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizli Büyükşehir Belediyespor - Afjet Afyonspor Maçının Ardından19 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Spor Toto Süper Lig19 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi19 Şubat 2017 Pazar 16:43
  • Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi19 Şubat 2017 Pazar 16:43
  • Davraz’da Motosnow Yarışları Nefes Kesti19 Şubat 2017 Pazar 16:43
  • Taraftar Taşla Tesislere Saldırdı19 Şubat 2017 Pazar 16:38
  • Boluspor - Ümraniyespor Maçının Ardından19 Şubat 2017 Pazar 16:33
  • Fenerbahçe’nin İkinci Yarıda 1 Galibiyeti Var19 Şubat 2017 Pazar 16:33
  • Kemal Özdeş: ”Takım Savunmasında Çok Başarılıydık”19 Şubat 2017 Pazar 16:33
  • Muharrem Usta: "Camia Takımına Daha Güvenle Bakıyor"19 Şubat 2017 Pazar 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti