Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Webo'nun ara pasında topla buluşan Adam meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ronei'nin plase vuruşunda top filelere gitti. 1-3
68. dakikada Webo'nun ortasında Koulossa'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-4
82. dakikada Musa Çağıran'ın pasında Webo meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 1-5
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx
Adanaspor: Itanje x, Didi x, Ramos x, Samican x, Magaye x (Ronei dk. 46 x), Bekir x, Vinicius x, Diago x (Emre dk.46 x) , Renan Silva x, Koman x (Ahmet Dereli dk. 69 x) , Reynaldo x
Yedekler: Hayrullah, Ahmet Bahçıvan, Cem, Renan Diniz
Teknik Direktör: Levent Şahin
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Pinto xx, Prochazka xx, Vrsajevic xx, Ndiaye xxx (Musa dk. 71 x, Dzon dk. 85 ?), Regattin xx, Koulossa xxx (Moreira dk. 79 x), Numan xx, Adam xxx, Mehmet xx, Webo xxx
Yedekler: Hakan, Koray, Aykut, Erdal,
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Ndiaye (dk. 19), Webo (dk. 41 ve 82), Adam (dk. 49), Koulossa (dk. 68) (Osmanlıspor), Ronei (dk. 51) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Ramos, Samican, Itanje, Renan Silva (Adanaspor), Ndiaye, Prochazka, Numan (Osmanlıspor)
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