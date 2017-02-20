Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Liginin 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı.

Spor Toto Süper Liginin 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.

67. dakikada Olcay'ın çıkardığı topa ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Rodallega'nın vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

68. dakikada Okay'ın sağ taraftan ortasında Rodallega'nın rövaşata denemesinde meşin yuvarlak kale direğinin sağından auta çıktı.

76. dakikada Rodallega'nın indirdiği topa gelişine vuran N'Doye'nin şutunu kaleci Haydar'da kaldı.

Stat: Şenol Güneş Kompleksi Yeni Stadyum

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Erdinç Sezertem xxx

Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xxx, Uğur Demirok xxx, Durica x (Mustafa Akbaş dk. 14 xx), Mas xxx, Okay xx, Onazi xx, Olcay Şahan xx, Yusuf Yazıcı xx (N'Doye dk. 65 x), Castillo x (Bero dk. 77 x), Rodallega xx

Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Gassama xx, Lazic x (Emre Nafiz dk. 41 xx), Omerou xx, N'Sakala xx, Landel x (Plet dk. 41 xx), Candeias x, Efecan Karacan xx,Tzavellas xx, Fernandes x (Taha Yalçıner dk. 85 ?), Vagner Love x,

Yedekler: Zlamal, Berkan, Birol, Ümit Türker

Teknik Direktör: Safet Susic

Sarı kartlar: Plat, Vanger Love, Candeias, Haydar (Aytemiz Alanyaspor), Bero, Okay, Pereira (Trabzonspor)

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