Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakika sol taraftan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1
18. dakikada Mehmet Güven'in hatasında topla buluşan Cengiz'in vuruşunda top Zydrunas'ta kaldı.
30. dakikada sağ taraftan Delagre'nin ortasında topla buluşan Maher'in vuruşunu kaleci Volkan kornere çeldi.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alparslan Dedeş xx
Osmanlıspor: Zydrunas xx, Vrsajeviç xx, Mehmet Güven xx, Ndiaye xxx, Pinto xx, Vaclav xx, Dzon xx, Musa xx, Koulossa x, Numan, Maher xx
Yedekler: Hakan, Koray, Aykut, Webo, Erdal, Moreira, Muhammmed
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Yalçın xx, Emre Belözoğlu x, Epureanu xx, Visca xx, Da Costa xx, Cengiz xx, Mustafa Pektemek xx, Erdem x, De Souza Junior xx
Yedekler: Ufuk, Da Silva, Eren, Attamah, Napoleoni, Holmen, İrfan
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Goller: Mustaf Pektemek (dk. 7)( Başakşehir)
Sarı Kart: Epureanu (Başakşehir), Delarge Dzon, Vaclav (Osmanlıspor)
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