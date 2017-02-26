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Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

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Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakika sol taraftan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1

18. dakikada Mehmet Güven'in hatasında topla buluşan Cengiz'in vuruşunda top Zydrunas'ta kaldı.

30. dakikada sağ taraftan Delagre'nin ortasında topla buluşan Maher'in vuruşunu kaleci Volkan kornere çeldi.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alparslan Dedeş xx

Osmanlıspor: Zydrunas xx, Vrsajeviç xx, Mehmet Güven xx, Ndiaye xxx, Pinto xx, Vaclav xx, Dzon xx, Musa xx, Koulossa x, Numan, Maher xx

Yedekler: Hakan, Koray, Aykut, Webo, Erdal, Moreira, Muhammmed

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Yalçın xx, Emre Belözoğlu x, Epureanu xx, Visca xx, Da Costa xx, Cengiz xx, Mustafa Pektemek xx, Erdem x, De Souza Junior xx

Yedekler: Ufuk, Da Silva, Eren, Attamah, Napoleoni, Holmen, İrfan

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Goller: Mustaf Pektemek (dk. 7)( Başakşehir)

Sarı Kart: Epureanu (Başakşehir), Delarge Dzon, Vaclav (Osmanlıspor)

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