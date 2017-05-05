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Spor tutkunlarının tercihi taptaze meyvelerin saf enerjisi

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Spor tutkunlarının tercihi taptaze meyvelerin saf enerjisi
Spor öncesinde ve sonrasında, bedenin ihtiyacı olan enerjiyi ona vermek için, içi vitamin, mineral, antioksidan ve yaşama sevinciyle dolu bir şişe Zumosol en leziz tercih.

Sadece meyve ile, içine hiçbir katkı maddesi eklenmeden tamamen doğal süreçlerle hazırlanan, gücünü doğallıktan alan Zumosol, 6 farklı çeşidiyle egzersiz yorgunlarına taptaze hissettiriyor.

Yazın habercisi güneşli günler geldi çattı. Sadece forma girmek değil, yaza sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenlerin de egzersiz programları hareket kazandı. Spor öncesinde ve sonrasında bedeninize ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak için, içi vitamin, mineral, antioksidan ve yaşama sevinciyle dolu bir şişe Zumosol tercih edebilirsiniz. Sadece dalından yeni koparılmış taptaze meyvelerle hazırlanan Zumosol, güneşin saf enerjisiyle dolmanızı sağlayacak, lezzetiyle sporun keyfini ikiye katlayacak.

Doğallıktan gelen tazelik hissi vücuda ve zihne enerji veriyor

Hareketli hayatına lezzet ve doğallık katmayı bilenler için Zumosol’un 6 farklı çeşidi bulunuyor. Akdeniz güneşinin verimli topraklarla buluşmasından doğan, dünyanın en lezzetli portakalları Zumosol’un klasik çeşidi için kullanılıyor. Portakal, Puplsuz Portakal, Ananas, Elma, Şeftali-Üzüm veya Elma-Mango-Üzüm çeşitlerinin her biri taptaze hissettiriyor.

Özel üretim yöntemiyle meyveler besin değerini koruyor

Zumosol, tüm meyveleri mevsiminde topluyor, tıpkı evde yapılmış gibi taze olarak sıkıyor. Konsantreden değil tamamen meyveden hazırlanan meyve suları, besin değerleri kaybolmayacak şekilde düşük ısıda pastörize ediliyor. İçine şeker, tatlandırıcı, su, herhangi bir koruyucu veya katkı maddesi eklenmeden şişelere dolduruluyor. Böylece, nefis Zumosol meyveleri hem tatlarını hem besin değerlerini koruyor. 

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