  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Sporcuların Hedefi Türkiye Şampiyonluğu

» »
Sporcuların Hedefi Türkiye Şampiyonluğu
Adıyaman'ın Kahta İlçesindeki sporcular son dönemlerde katıldığı atletizm müsabakalarında yapmış oldukları dereceler ile Türkiye Şampiyonluğuna...

Adıyaman'ın Kahta İlçesindeki sporcular son dönemlerde katıldığı atletizm müsabakalarında yapmış oldukları dereceler ile Türkiye Şampiyonluğuna hızla ilerliyor.

İstanbul'da düzenlenen U14, U16, çoklu branş ve gülle atma 200 metre ve 1000 metre Türkiye salon şampiyonası müsabakalarına katılan Kahta'nın genç sporcuları, 3 tane 3.'lük ile 5. ve 6.'lık derecesiyle şampiyonluk yolunda emin adımlar ile yürüyor.

İstanbul'da düzenlenen U14 salon yarışmasında bin metrede yarışan Sadık Avseren Şampiyonluğunu bir saniye ile kaçırarak Türkiye 3. oldu. Yine aynı şekilde U14 salon yarışmasında Edanur Aşuk bin metrede 6, 200 metrede ise Türkiye 5. Oldu. Aynı şekilde atletizmin 7 branşının birden yapıldığı yarışmada Kadir Demirer Türkiye 3. olurken Gülle atma müsabakalarında ise Ferhat Dündar Türkiye 3. oldu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Karakaya, "2 haftalık süreç içerisinde Kahtalı ve Adıyamanlı sporcularımızla birlikte katıldığımız U14, U16 ve çoklu branşlarında sporcularımız çok büyük başarılar elde ettiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu başarıların elde edilmesinde spor faaliyetlerimizde bize desteklerini esirgemeyen Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı ve Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan'a çok teşekkür ederim. Umarım ki bundan sonraki süreçlerde bize sağlanan bu imkanlar ile birlikte daha iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Adıyaman'ımıza nice şampiyonluklar yaşatacaklarına inanıyorum. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. İlçemiz ciddi oranda sporcu kapasitesi barındırıyor. Bu genç sporcularımızın iyi bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Bu sporcularımıza Türkiye şampiyonalarında daha büyük dereceler ile gelebilmeleri için imkanların verilmesi gerekiyor. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın müjdesini verdiği yakında ilçemizde kurulacak olan 2000 kişilik Spor Kompleksinin bu sporcularımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum. İlçemizdeki sporcuların kurulacak olan Spor Kompleksi ile Türkiye'ye adını duyuracaklarına inanıyorum. Sporcularımızın daha iyi bir alanda eğitilmesi açısından sporcu fabrikasının yapım çalışmalarını TBMM Başkanvekilimizin çalışmaları hızlandırarak sporcularımıza kazandırmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporcuların Hedefi Türkiye Şampiyonluğu

Sporcuların Hedefi Türkiye Şampiyonluğu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaymakam Gencer’den Küçük Sanayi Sitesi Esnafına Ziyaret11 Şubat 2017 Cumartesi 16:43
  • Baykan’da Öğrencilere Giyim Yardımı11 Şubat 2017 Cumartesi 16:38
  • Milletvekilleri Boynukara Ve Fırat Muhtarlarla Bir Araya Geldi11 Şubat 2017 Cumartesi 16:28
  • Gençlik Söyleşilerinde “Yeni Anayasa Ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Anlatıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 16:18
  • Kütahyaspor: 2 - Karacabey Birlikspor: 111 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
  • Şaphane’de Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı11 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
  • Ses’te Özkavak Dönemi11 Şubat 2017 Cumartesi 15:58
  • Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde Teraryum Eğitimi11 Şubat 2017 Cumartesi 15:58
  • Adilcevaz Anadolu İmam Hatip Lisesi İl Birincisi Oldu11 Şubat 2017 Cumartesi 15:58
  • Saü’de Prof. Dr. Orhan Okay Anıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti