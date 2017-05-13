  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 17 °C

Sportif Amatör Olta Balıkçıları Mevzuat Semineri Düzenlendi

» »
Sportif Amatör Olta Balıkçıları Mevzuat Semineri Düzenlendi
Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri...

Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri mühendisleri tarafından, 4/2 Tebliğ ve Sportif Amatör Olta Balıkçıları Mevzuat Semineri düzenlendi.

Seminerde ASOF Başkan yardımcısı ve ESABDER Başkanı Osman Demirtaş, açılış konuşmasını yaptı. Başkan Demirtaş, tebliğin maddelerini su ürünleri mühendisleri Hıdır Çubuk, Onur Kök, Sertaç Tekin tarafından sportif amatör olta balıkçılarına anlattı. Zekai Büyükarslan'ın sunuculuğunu üstlendiği toplantıya Odunpazarı Zabıta Müdürü Fikret Uysal da katıldı. Sportif Amatör olta balıkçıları bir çok konuda mühendislerden bilgiler alırken, seminer salonunda ESABDER tarafından daha önce düzenlenen misine ağlarının zararları temalı fotoğraf yarışmasındaki objeler gösterime sunuldu.

Ayrıca katıldığı fotoğraf yarışmasında mansiyon ödülü kazanan Göker Bayraktar'a ödülünü Odunpazarı Zabıta Müdürü Fikret Uysal verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altıeylül’de Zara Coşkusu13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:43
  • Sportif Amatör Olta Balıkçıları Mevzuat Semineri Düzenlendi13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Didim’de Engelliler Haftası 3 Gün Kutlanacak13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Başkan Tutal’dan Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Bayındır’ın Çiçekleri Sarıgöl’ü Süslüyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Yusuf Ziya Yüce: Halkla İlişkiler Sadece Organizasyon Yapmak Değildir13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Yıldırımlı Yüzücüler Havuzdan ‘Altın’ Çıkardı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Emniyet Yetkilileri Küçük Yunus’un Ailesini Ziyaret Etti13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • “Üniversitemi Seçiyorum” Fuarı Bağcılar’da Açıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
  • Gençlik Şöleninde Pera Konser Verecek13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti