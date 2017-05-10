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Spurs, Houston Karşısında 3-2 Öne Geçti

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Spurs, Houston Karşısında 3-2 Öne Geçti
San Antonio Spurs, NBA Play-Off Yarı Final 5. maçında sahasında karşılaştığı Houston Rockets'ı 110-107 yenerek, seride 3-2 öne geçti.

San Antonio Spurs, NBA Play-Off Yarı Final 5. maçında sahasında karşılaştığı Houston Rockets'ı 110-107 yenerek, seride 3-2 öne geçti.

NBA Play-Off Yarı Final heyecanı tek maçla devam etti. Batı Konferansı yarı finalleri 5. maçında San Antonio Spurs, AT&T Center'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 110-107 mağlup ederek, seride 3-2 öne geçti. Spurs'te Kahwi Leonard 22 sayı, 15 ribaund, Patty Millis 20 sayı, 4 asist ve LaMarcus Aldridge 18 sayı, 14 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Rockets'ta ise James Harden 33 sayı, 10 ribaund, 10 asist, Patrick Beverley 20 sayı, 4 ribaund ve Ryan Anderson 19 sayı, 7 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Serinin 6. maçı 12 Mayıs Cuma günü Toyata Center'da oynanacak. San Antonio Spurs, Bu mücadeleden galip ayrılması durumunda finalde Golden State Warriors ile oynayacak. Houston kazanırsa seri 7. maça taşınacak.

NBA'de heyecan bu gece TSİ 03.00'de Boston Celtics ile Washington Wizards arasında oynanacak maç ile devam edecek. İki takım arasında oynanan seride 2-2 eşitlik bulunuyor.

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