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Ssbl Bilim Fuarı

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Ssbl Bilim Fuarı
Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi(SSBL) tarafından Bilim Fuarı düzenlendi.

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi(SSBL) tarafından Bilim Fuarı düzenlendi.

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından okulun bahçesinde Bilim Fuarı yapıldı. 20 projenin yer aldığı Bilim Fuarı ilgi gördü. Fuarda öğrencilerin şu projeleri yer aldı: "Kaşığımızdaki Değerler, Soframızdaki Adap, Tenceremizdeki Kültür, Atatürk'ün Geometri Kitabında İcat Ettiği Terimlerin Günümüzdeki Güncelliği, Türkçemiz "Turksche'leşiyor, Tehlikenin Farkında Mıyız? İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Öğrencilerin Bakış Açısı, İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Öğrencilerin Bakış Açısı, Yalnız Çınarlar (Projemizde, yaşlıların hayata bağlılığının ve yalnızlıklarının bağlı olduğu değişkenlerin tespit edilmesi), Ortaöğretim Öğrencilerinin Oyun Bağımlılığının Devamsızlık Üzerine Etkisi, Ortaöğretim Öğrencilerinin Devamsızlıkları ile Okul Aidiyetleri Arasındaki İlişki, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılında İmparatorluğun Dili ve Grameri, Öğrencilerin Günümüz Eğitim Sistemine Bakış Açısı, Sürü Psikolojisinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri (Samsun Örneklemi), Büyük Şehirlerde Kaybettiğimiz Değerimiz Nezaket, Gönüllülük Faaliyetlerinin Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Üzerine Etkisi, Öğrencilerin EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Sistemine Yönelik Bakış Açıları, Pansiyonlu Öğrencilerin Uyku Kalitesi Sorunlarının Araştırılması, İlkokul Çağındaki Mülteci Öğrencilerin Okula Uyum Süreci ve Yaşadığı Problemler, John Murray'in Türkiye Kılavuzunda Samsun ve Canik Kazası, Sabah Kalkmaz Vardır Bir Nedeni Yaz Saati Uygulamasının Gençlerin Okula Devamsızlıkları ve Sabah Kalkmaları Üzerine Etkisi, İngiltere'nin 1838'teki Trabzon Konsolos Yardımcısının Raporunda Canik Kazası ve Samsun, Aşçıların Tarihi Sığınağı: Melceüt Tabbahin, Zeka ve Gelişim Engel Tanımaz."

Ssbl Bilim Fuarı

Ssbl Bilim Fuarı

Ssbl Bilim Fuarı

Ssbl Bilim Fuarı

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