Stadyumu’na Sokulmayan Paralar Kızılay’a

Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor-Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında güvenlik gerekçesiyle stadyuma alınmayan madeni...

Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor-Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında güvenlik gerekçesiyle stadyuma alınmayan madeni 757 lira 5 kuruş Kızılay'a bağışlandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Stadyumu'nda 2017-2018 sezonunda yapılacak futbol maçlarında alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili 2 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, spor alanına sokulması yasak maddeler kapsamına madeni paraların da alındığı kaydetti. Bu kapsamda stadyum turnike girişlerinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan üst aramalarında, seyircilerin üzerinden çıkan madeni paraların gönüllülük esasına göre, turnike girişlerine Kızılay tarafından konulan yardım toplama kutularına atılmasının sağlanıyor. 2017-2018 sezonu boyunca yapılacak maçlar sırasında madeni paraların yardım toplama kutularına atılması sağlanacak. Antalya Stadyumu'nda 4 Ekim tarihinde Antalyaspor- Kardemir Karabükspor ve 26 Ekim tarihinde Antalyaspor-Fenerbahçe arasında oynanan müsabakalar sırasında seyircilerin üst aramalarında bulunan madeni paralar yardım toplama kutularına atılması sağlandı. Kızılay Antalya Şubesi görevlileri tarafından 6 Aralık 2017 tarihinde açılan yardım kutularından 757 lira 5 kuruş çıktı. Bu para Kızılay Antalya Şubesi tarafından "Dernek Gelirleri Alındı" belgesi ile bağış olarak kayda geçirildi.