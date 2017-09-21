Stajyer Öğrencilere Oryantasyon Eğitimi Verildi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında staj yapacak resmi ve özel sağlık meslek liselerinde öğrenim...

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında staj yapacak resmi ve özel sağlık meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere eğitim birimi tarafından konferans salonunda oryantasyon eğitimi verildi.

Hastane konferans salonunda gerçekleşen eğitime, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Selçuk, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Serap Kılınç ve eğitim birimi çalışanları katıldı.

Öğrencilere hitap eden Nevin Selçuk, mesleğin önemini hatırlatarak başarılar diledi. Okulların açılmasıyla staja başlayan ve 2018 Haziran ayına kadar devam edecek olan 578 mesleki ve teknik lise öğrencilerine, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Serap Kılınç tarafından mesleğin önemi ve geleceği, hasta ve hasta yakınları ile ilişkiler ve stajyer öğrenci ile çalışanlar arasındaki ilişkiler anlatıldı. Ayrıca staj süresince öğrencilerin uyması gereken kurallar hatırlatıldı.