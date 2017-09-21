  • BIST 104.001
  • Altın 145,853
  • Dolar 3,5082
  • Euro 4,1879
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

Stajyer Öğrencilere Oryantasyon Eğitimi Verildi

» »
Stajyer Öğrencilere Oryantasyon Eğitimi Verildi
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında staj yapacak resmi ve özel sağlık meslek liselerinde öğrenim...

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında staj yapacak resmi ve özel sağlık meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere eğitim birimi tarafından konferans salonunda oryantasyon eğitimi verildi.

Hastane konferans salonunda gerçekleşen eğitime, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Selçuk, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Serap Kılınç ve eğitim birimi çalışanları katıldı.

Öğrencilere hitap eden Nevin Selçuk, mesleğin önemini hatırlatarak başarılar diledi. Okulların açılmasıyla staja başlayan ve 2018 Haziran ayına kadar devam edecek olan 578 mesleki ve teknik lise öğrencilerine, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Serap Kılınç tarafından mesleğin önemi ve geleceği, hasta ve hasta yakınları ile ilişkiler ve stajyer öğrenci ile çalışanlar arasındaki ilişkiler anlatıldı. Ayrıca staj süresince öğrencilerin uyması gereken kurallar hatırlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beü’ye 12 Yeni Diş Üniti Alındı21 Eylül 2017 Perşembe 16:38
  • Lokman Hekim Hayat Hastanesi’nden ‘Sünnet’ Kampanyası21 Eylül 2017 Perşembe 16:38
  • Bakkal, Toplumun Bilinçlendirmesi Gerektiğine Dikkat Çekti21 Eylül 2017 Perşembe 16:33
  • Kadıköy’de Alzheimer Merkezi Ve Sosyal Yaşam Evi Açıldı21 Eylül 2017 Perşembe 16:18
  • Erciyes Çocuk Kemik İliği Merkezi Dünyanın Hizmetinde21 Eylül 2017 Perşembe 16:13
  • Hakkari’de Sağlık Taraması21 Eylül 2017 Perşembe 16:08
  • Üsküdar’da Alzheimer Sempozyumu Düzenlendi21 Eylül 2017 Perşembe 15:53
  • Trakya’da Asya Kaplanı Alarmı21 Eylül 2017 Perşembe 15:48
  • Van’da ‘Kadın Sağlığı Ve Hijyen’ Konulu Seminer21 Eylül 2017 Perşembe 15:18
  • Hamilelik Döneminde Doğru Beslenme21 Eylül 2017 Perşembe 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti