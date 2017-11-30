Steinmeier Liderleri Bir Araya Getirdi

Almanya'daki hükümet kurma krizini aşmak için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik...

Almanya'daki hükümet kurma krizini aşmak için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Schulz'u bu akşam Bellevue Sarayı'nda kabul etti.

24 Eylül'deki federal meclis seçimlerinden SPD her ne kadar ikinci büyük siyasi parti olarak çıksa da sonuçların açıklanmasının hemen ardından CDU/CSU ile koalisyon kurmayacaklarını belirtmişti.

Bunun üzerine hükümet kurma çalışmalarına Jamaika koalisyonu kurmak üzere yola çıkan Başbakan Angela Merkel, dörtlü koalisyon görüşmelerinin bozulmasının ardından ülkede yeniden genel seçime gidilmesi konuşulmaya başlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girerek liderlerle görüşmeye başladı. Son olarak ise Hristiyan Demokrat Birlik lideri Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik lideri Horst Seehofer ile Sosyal Demokrat Parti lideri Schulz'u bu akşam Bellevue Sarayı'nda ağırlayarak bu üçlüden büyük koalisyon kurabilmek için bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Sosyal Demokrat Parti lideri Schulz'un yarın parti yöneticileriyle bir araya gelip büyük koalisyon ortağı olunup olunmayacağı hakkında karar verileceği duyuruldu.