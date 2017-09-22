Stelyo-pelin Yunan Ezgileri İle Süleymanpaşalıları Coşturdu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 3. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali'nin ilk gece konukları Grek müziğinin sevilen sesleri...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 3. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali'nin ilk gece konukları Grek müziğinin sevilen sesleri Stelyo ve Pelin ikilisi oldu. İkiliye Café Aman İstanbul Orkestrası eşlik ederken, sahilde oluşturulan festival alanında gerçekleşen konser, alanı dolduran Süleymanpaşalılara keyifli bir gece yaşattı.

3. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali coşkuyla devam ediyor. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleşen açılış töreninin ardından sahil dolgu sahasında oluşturulan festival alanında çeşitli etkinlikler ve atölyelerle devam eden festival coşkusu, Café Aman İstanbul Orkestrası eşliğinde sahne alan Yunan müziğinin en sevilen seslerinden Stelyo ve Pelin ikilisinin konseri ile zirve yaptı. İkili Rumca ve Türkçe şarkılarla alanı dolduran Süleymanpaşalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Eşkinat, "Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinin üretildiği bir bölgede yaşıyoruz"

Konserde sahneye gelerek vatandaşlara seslenen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Aslında çok farkında değiliz ama Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinin üretildiği bir bölgede yaşıyoruz. Biz bu bölgede etrafımız organize sanayi bölgeleri ile doluyken hava kirliliği olmayan, sürdürülebilir kalkınması olan ve bağcılığı, tarımı önceleyen bir anlayışa sahibiz. Beğenenler olur, beğenmeyenler olur. Ben kendi adıma Tekirdağ'da yeşil ve temiz bir ortamda yaşamak istiyorum. 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk Bağcılık Araştırma Merkezi'ni Tekirdağ'a kuruyor. Yine Atatürk'ün talimatıyla 1935'te Tekirdağ Şarap Fabrikası kuruluyor. Ama ne yazık ki daha geçtiğimiz günlerde fabrika söküldü ve Manisa'ya taşındı. Bizim görevimiz buranın doğasına uygun olan üzümü hem yemeklik, hem şaraplık olarak üretimini arttırmak ve buranın tekrar bir bağcılık şehri olmasını sağlamak. Bir amacımız daha var. Biliyoruz ki bu toprakların sahibi sadece biz değiliz. Bir geçiş yolu olan bu bölgede birçok kavim yaşamış. Biz sadece kendimizden değil, geçmişte bu şehirde yaşamış olan bütün medeniyetlerden de sorumluyuz. Onlar adına da bu emaneti taşıyoruz. Festivalimiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Aramızda Yunanistan'dan, Romanya'dan ve Giresun'dan da kardeşlerimiz, misafirlerimiz var. Umuyorum onlar da buradan güzel anılarla ayrılırlar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

Coşku Candan Erçetin'le devam edecek

3. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali', ikinci gününde sahildeki festival alanında Yunanistan'dan gelen Koropolis Dans Topluluğu'nun dans gösterisi ve çeşitli atölye ve etkinliklerle devam edecek. Son gün ise Candan Erçetin ve Kardeş Türküler ile coşku doruğa çıkacak. Ayrıca geleneksel pekmez kaynatma seremonisi ve üzüm yetiştiriciliği yarışması da festivalin ilgiyle izlenecek etkinlikleri arasında yer alacak.