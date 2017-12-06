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Stephen Curry, İki Hafta Yok

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Stephen Curry, İki Hafta Yok
Golden State Warriors'ın Amerikalı yıldız basketbolcusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta parkelerden uzak kalacak.

Golden State Warriors'ın Amerikalı yıldız basketbolcusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta parkelerden uzak kalacak.

NBA'de Golden State Warriors, geçen gün Smoothie King Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 125-115 mağlup etti fakat önemli bir oyuncusunu kaybetti. Yıldız basketbolcu Stephen Curry, müsabakanın son 1 dakikasında sakatlık geçirdi. NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Curry'nin sağlık kontrolleri sonunda sağ ayak bileğinde burkulma tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Curry'nin iki hafta parkelerden de uzak kalacağı açıklandı.

29 yaşındaki basketbolcu, NBA'de bu sezon 26.3 sayı, 5.1 ribaud ve 6.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

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