STK'lar 'metal yorgunu'

Kırıkkale Servisçiler ve Nakliyeciler Odası başkanlığına aday olan Mustafa Ürün, "Metal yorgunluk ne yazık ki; STK'larda var. Birikmiş sorunları çözmeye geliyoruz" dedi

Kırıkkale Servisçiler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı Mustafa Ürün, esnafın dertlerine derman olmak için geleceklerini söylerken, değerlerine de sahip çıkacaklarını iletti. Ürün, açıklamasının devamında, "Kırıkkale'de çok büyük bir odayız. 661 tane üyemiz var. Bizim oda olarak bir binamız yok. Bizim bir kurtarıcı aracımız yok. Eğer başkan olursam, 3 katlı binamız var orayı oda olarak kullanacağız" diye konuştu.

Oda Başkan Adayı Mustafa Ürün, asıl metal yorgunluğun oda başkanlarında olduğu ifade ederek, "Metal yorgunluğu ne yazık ki; STK'larda var. Biz bu bayrağı alarak ilerilere taşımak istiyoruz. Esnafımızın derdine derman olmak için geleceğiz. Biz değerlerimize sahip çıkacağız. Değerlerimiz ne yazık ki; mum gibi eriyor. Biz seçilirsek, çağın teknolojisine ayak uyduracağız" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE