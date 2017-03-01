Stk’lara Yönelik Çağrı Teklifi Bilgilendirme Toplantısı

Hatay Valiliği tarafından Hatay'da Sosyal Destek Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına yönelik çağrı teklifi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hatay Valiliği tarafından Hatay'da Sosyal Destek Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına yönelik çağrı teklifi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen toplantıda Hatay Vali Yardımcısı, Sodes İl Koordinatörü ve YİKOB Başkanı Nursal Çakıroğlu, ilin gerekli olan projeleri hakkında konuştu.

Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Sosyal Destek Programı'nın 2015'teki bütçesinin yaklaşık 2. 8 Milyon TL olduğunu söyledi. Çakıroğlu, SODES projeleri'nin 17 Nisanda Kalkınma Bakanlığına gönderileceğini belirterek, "16 Mart ve 17 Nisana kadar tarafımızdan projeleriniz, ilin öncelikleri ve projenin tutarlılığı açısından değerlendirilip notlandırılması yapılacak. Notlandırmanın peşinde de 17 Nisan'da bakanlığa gönderilecek. Bizim elememizden ve mutabakatımızdan geçen projeler 17 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar da bakanlık değerlendirmelerini tamamlayıp bize geri dönüşünü sağlayacak. Bizim en son 2015'teki bütçemiz yaklaşık 2. 8 Milyon TL. ilana çıkarken de bizden bunun karşılığı olarak 3 katı oranında proje gönderebileceğimizi söylediler. Bu da yaklaşık 8 Milyon TL gibi bir para ediyor. Yani buna tekabül eden bir proje hazırlayacağız, göndereceğiz. Ayrıca limitlerde bir değişiklik var. Alt limitimiz benim en son bıraktığımda 60 Bin TL'idi. Şimdi 100 Bin TL. 100 Bin TL ile 500 Bin TL arasında bir proje yapacaksınız. Yüzde 30'a kadar faaliyet göstereceğiniz alanda projenizin bütçesi içerisindeki yakın maliyetli işer yüzde 30'u geçmeyecek. Faaliyete odaklanılacak. Kursiyer ücretleri yeniden düzenlendi. Şuanda kursiyer ücretleri günlük 30 TL'ye çıktı. 3 ana başlık var. İstihdam, sosyal içerme ve kültür sanat alanlarında projeler yapılabilir. 2015 yılında kalkınma bakanlığını bir yazısı gelmişti sodes ürünlerine ilişkin olarak. İlde bir toplantı yapılsın, ilin öncelikleri ve öncelik alanları belirlensin diye bir yazı gelmişti. Açıkçası o tarihte yapılan toplantı ve belirlemeler benim pek hoşuma gitmedi. Biz Gaziantep'te 3 konuda sınırlamıştık veya öncelik vermiştik. Uyuşturucu ile mücadele, okul öncesi eğitim ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel el sanatları diye. Biz burada bu raporu öne çıkarmadan ilin tamamını dezavantajlı olarak ve mutlaka SODES projesi kapsamında değerlendirilmesi gereken alan olarak görüyorum ben. Dolayısıyla illa bizlerin belirlediği ilçelerde değil ilin genelinde bu projeleri yürütebileceğinizi ve yapabileceğinizi söylüyorum. Artı kamu kurumlarına belli bir sınırlama getirmiş yeni uygulama" dedi.

Sodes Birim Sorumlusu Mehmet Koca ve Sodes Birim Uzmanı Cemil Şekerci tarafından Sodes projeleriyle ilgili bilgi verildi.