Stk’lardan İsmet Güral’a Tebrik Ziyareti

Macaristan Pecs Üniversitesi tarafından fahri doktara unvanı verilen iş adami İsmet Güral'a, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı öncülüğünde kutlama ziyareti...

Macaristan Pecs Üniversitesi tarafından fahri doktara unvanı verilen iş adami İsmet Güral'a, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı öncülüğünde kutlama ziyareti gerçekleştirildi.

Macaristan'ın 650 yıllık Üniversitesi Pecs Üniversitesi'nden Fahri doktora ünvanı alan ve bu ödülü "Kütahya'm adına alıyorum" diyerek Kütahya'ya adayan Güral Şirketler Gurubu Başkanı İsmet Güral'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Kütahya'da birlik ve beraberlik içinde hareket etme kararı alan sivil toplum kuruluşları (STK) İsmet Güral'ı fabrikadaki makamında ziyaret etti.

Kütahya Yardım ve Kültür Vakfı Başkanı İhsan Tunçoğlu, Yönetim kurulu üyesi Hidayet Akdemir, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriyya Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat, Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar, Kütahya Beyazay Derneği Başkanı ve Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Halil Bilgiç ve bu derneklerin yöneticilerinin katıldığı ziyarette, İsmet Güral'ın Macaristan'da aldığı fahri doktora unvanının Kütahya açısından son derece onur verici olduğuna vurgu yapıldı.

Tek tek söz alarak İsmet Güral'ı fahri doktora ünvanı almasından dolayı tebrik eden dernek başkanları, Güral Şirketler Grubu'nun hem derneklerinin faaliyetlerine verdikleri destekten, hem de Kütahya ekonomisine yaptığı büyük katkıdan dolayı teşekkür ettiler.

Oğlu Ali Güral, Sami Güral ve Kızı Harika Güral ile birlikte misafirlerini ağırlayan İsmet Güral ise, "Mutluluklar paylaştıkça çoğalıyor" diye konuştu.

İsmet Güral, "Benim prensibim Dünya'da Türkiye, Türkiye'de Kütahya" diye sözlerini sürdüren İsmet Güral, benim ve ailem için Kütahya çok önemli. Fahri doktora töreninde de yaptığım konuşmada ödülü "Kütahya'm adına alıyorum" ifadesini kullandım. Fahri doktora verilmesindeki en önemli nedenlerden birisi de Macaristan ile Türkiye ve Kütahya arasında sağlam bağlar kurulmasındaki çeşitli rollerim nedeniyledir. Kardeş şehir, kardeş üniversite Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Macar İş Konseyi Başkanı bağları gibi. Kütahya'mızda birlik ve beraberlik içinde oldukça pek çok konuda daha başarılı olur, sorunlara çözümler buluruz. Biliyorum ki ben Kütahya'da çekirdek ailem ve çalışma arkadaşlarımla birlik, beraberlik ve bütünlük içinde çalışmasam, iş hayatım da dahil bütün bunları yapmam mümkün değil" ifadelerini kullandı. (EFE)