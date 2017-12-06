Stk’lardan Kudüs Kararına Protesto

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları tarafından, ABD'nin Kudüs'ü başkent ilan edilmesi kararına tepki göstermek amacı ile basın açıklaması düzenlendi.

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları tarafından, ABD'nin Kudüs'ü başkent ilan edilmesi kararına tepki göstermek amacı ile basın açıklaması düzenlendi.

Madenci Anıtında düzenlenen ortak basın açıklamasına, AK Parti Zonguldak il Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Züleyha Arıman, TÜGVA, İHH, Ülkü Ocakları, İlim Yayma Cemiyeti ve vatandaşlar katıldı.

Grup adına açıklama yapan Ahmet Özbek şunları söyledi:

"Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Dün kendini muasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa'nın merkezinde Bosna'da yaşanan soykırım hafızalarımızda taze iken; Suriye'de her gün bir insanlık dramı yaşanırken; Arakan'da naklen soykırımlarda kimyasal silahlarla masum çocuklar ve kadınlar katledilirken; milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından ayrılmak durumunda kalmıştır. Silahların menşei dünyanın kan emici vampirleri olan sömürgeci ülkeler arasında değişirken; ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken; bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs'ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cür'etinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu "şımarık"lıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. İslam'ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedî'nin yasaklanması; son olarak da Kudüs'ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslâm âlemine hatırlatıyoruz. Âlem-i İslam'ı reel politik kaygılardan arınarak, Amerika'dan, İsrail'den değil Allah'tan korkmaya ve O'na (cc) teslim olmaya çağırıyoruz."

Yapılan basın açıklamasının ardından madenci anıtında toplanan kalabalık olaysız şekilde dağıldı.