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Stoch 9 Maç Sonra Oyunda

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Stoch 9 Maç Sonra Oyunda
Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Miroslav Stoch, 9 maç aradan sonra sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Miroslav Stoch, 9 maç aradan sonra sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcu son olarak 0-0 biten Kasımpaşa maçında forma giymişti.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşılaşmasında Miroslav Stoch 9 maç aradan sonra sahaya çıktı. Slovak futbolcu son olarak 21. haftada Ülker Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 biten Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymişti. Sarı-lacivertli formayla ilk 7 haftada 5 maçta forma giyen ve sonrasında Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından uzun süre forma giyemeyen Stoch, Antalyaspor mücadelesinin 66. dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu. 7. haftadan oynanan Alanyaspor karşılaşmasının ardından 15 maçta şans bulamayan ve 22. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyen Stoch, bu karşılaşmanın ardından oynanan 9 maçta sadece 1 kez kadroya girebildi, onda da süre almadı.

Fenerbahçe, Stoch'la hiç kazanamadı

Miroslav Stoch'un forma giydiği karşılaşmalarda Fenerbahçe bu sezon hiç kazanamadı. Sarı-lacivertliler bu sezon Slovak oyuncunun forma giydiği 7 lig maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe sırasıyla Stoch'un oynadığı maçlarda Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu, ardından taraftarı önünde Kayserispor'la 3-3 berabere kalıp yine iç sahada Bursaspor'a 1-0 kaybetti. İlk 3 haftanın ardından Stoch 2 maçta forma giymedi ve bu mücadelelerde Fenerbahçe önce Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1, ardından da iç sahada Gaziantepspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Gaziantepspor maçının ardından Slovak futbolcu üst üste 2 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda Fenerbahçe deplasmanda Osmanlıspor'la 1-1, iç sahada da Alanyaspor'la yine 1-1 berabere kaldı. 22. haftada Kasımpaşa karşısında Stoch 90 dakika forma giyenken bu mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Uzun süredir kadroya giremeyen 27 yaşındaki oyuncu son olarak Antalyaspor karşısında sahaya çıktı ve bu maçta da Fenerbahçe rakibine 1-0 mağlup oldu.

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