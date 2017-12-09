Stockholm’de Abd Büyükelçiliği Önünde Kudüs Protestosu

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi bir araya gelerek, ABD Başkanı donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'İn başkenti ilan etmesini protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi bir araya gelerek, ABD Başkanı donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'İn başkenti ilan etmesini protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce Filistinli Türk ve İsveç bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'İn başkenti ilan etme kararını protesto etti.

Humlegarden parkında toplanan göstericiler,İsrail ve ABD'yi kınayan İsveççe ve Arapça sloganlar atarak ABD Büyükelçiliği'ne kadar yürüdü. Gösteride, "İşgal ettiğin İsrail topraklardan çekil", "Yaşasın Filistin", " Kahrolsun Siyonazim", "Kudüs İsrail başkenti olmayacak" sloganları atıldı. Gösteriye, İsveç Ülkü ocakları ,Türkistan Maarif cemiyeti ,İsveç milli görüş de katılarak destek verdiler.

Göstericiler, Filistin'in çeşitli kentlerinde devam eden gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce Filistinlinin yaralandığı İsrail müdahalesine ilişkin İsveç Hükümeti'ne, Birleşmiş Milletler'in gündemine taşıması için çağrı yaptı.

Konuşmacı Yasin Diken İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kudüs'ü başken açıklamasını protesto etmek için İsveç'in başkenti Stockholm'de toplandık. Bölge ülkeleri İsrail'in çıkarları için baskı altında. İslam ülkeleri çok pasifler. Binlerce Müslüman, ABD ve İsrail Ve ABD'nın Büyükelçiliği önünde gösteri yapıyoruz" dedi.