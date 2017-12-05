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Stoltenberg: "Ab’deki İnsanların Yüzde 90’dan Fazlası Nato Üyesi Bir Ülkede Yaşamakta Ve Hepimiz Aynı Güvenlik Sorunu İle Karşı Karşıyayız"

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Stoltenberg: "Ab’deki İnsanların Yüzde 90’dan Fazlası Nato Üyesi Bir Ülkede Yaşamakta Ve Hepimiz Aynı Güvenlik Sorunu İle Karşı Karşıyayız"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Avrupa Birliği'ndeki insanların yüzde 90'dan fazlası NATO üyesi bir ülkede yaşamakta ve hepimiz aynı güvenlik sorunu...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Avrupa Birliği'ndeki insanların yüzde 90'dan fazlası NATO üyesi bir ülkede yaşamakta ve hepimiz aynı güvenlik sorunu ile karşı karşıyayız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO zirvesindeki dışişleri bakanlarının yuvarlak masa toplantısının açılışını yaptı.

Stoltenberg konuşmasına, "Savunma konusundaki son AB kararlarının NATO'nun ortaklığı ile nasıl tamamlayabileceğimizi ve tüm uluslarımızı daha güvenli hale nasıl getireceğini de tartışacağız" diyerek oturumu açtı.

"Hepimiz aynı güvenlik sorunu ile karşı karşıyayız"

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'ndeki insanların yüzde 90'dan fazlası NATO üyesi bir ülkede yaşamakta ve hepimiz aynı güvenlik sorunu ile karşı karşıyayız; sınırlarımızda bir istikrarsızlık söz konusu. Bu yüzden, her zamankinden daha çok, birbirimizle işbirliği içinde olmamız önemli. Son yıllarda önemli ilerleme kaydettik ve bugün işbirliğini güçlendirecek yeni tedbirler üzerinde anlaşmaya varacağız. Konular arasında askeri hareketlilik ve birlik, siber savunmayı destekleme ve terör tehditleri ile mücadeledeki işbirliği var" dedi.

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