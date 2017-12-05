Stoltenberg: "Nato Neredeyse 70 Yıldır Avrupa’nın Barışını Ve Güvenliğini Sağladı"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, "NATO neredeyse 70 yıldır Avrupa'nın barışını ve güvenliğini sağladı"...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, "NATO neredeyse 70 yıldır Avrupa'nın barışını ve güvenliğini sağladı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Federica Mogherini ile birlikte 42 somut önlem maddesi aldığını açıklayan Stoltenberg, "O zamandan bu zamana önlemlerin uygulanması için çalıştık ve gerçekten ilerleme kaydettik" dedi.

"NATO neredeyse 70 yıldır Avrupa'nın barışını ve güvenliğini sağladı"

Stoltenberg yaptığı konuşmada, "Deniz alanında ise NATO'nun deniz operasyonu Sea Guardian, AB'nin Sophia Operasyonuna kritik destek sağlıyor. Ve daha pek çok örnek var ortaklaşma anlamında bugün ek tedbirler üzerinde anlaşmaya vardık. İşbirliğini güçlendirme konusunda anlaştığımız üç yeni alandan söz edeceğim. Öncelikle, ortak çıkarlarımız için hızlı bir şekilde sınır geçişlerini kolaylaştırmak gerekiyor. Hızlı sınır geçişi için prosedürlere ihtiyacımız olacak. Sağlam altyapı yollar, demiryolları, limanlar ve havaalanlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle, bunun, askeri hareketlilik konusunda NATO ve AB arasında güçlü ve çok detaylı ve somut işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz bir alan olduğu açıktır. Amacımız NATO-AB işbirliği için askeri hareketliliği arttırmak. İkinci olarak, terörle mücadelede aramızdaki bilgi alışverişini güçlendirmeye karar verdik. Ve ortak ülkeler için terörle mücadele desteğimizi koordine etmemiz kanaatine vardık. Ve üçüncü olarak kadınların güçlü ve güvenli olmasını sağlamak zorundayız. Bu yüzden NATO ve AB arasında yeni bir işbirliği yapıyoruz. AB, Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği ve Avrupa Savunma Fonu aracılığıyla Avrupa savunmasını güçlendirmeye çalıştığı için, bu her zamankinden daha önemli. Kuvvetler ve yetenekler hem AB hem de NATO için mevcut olmalıdır. AB'nin Dış Müttefikler'in mümkün olan en geniş kapsamda dahil olmaları gerekir. Çünkü Avrupa güvenliğinde önemli bir rol oynuyorlar. NATO neredeyse 70 yıldır Avrupa'nın barışını ve güvenliğini sağladı" dedi.