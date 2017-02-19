Straw’dan 15 Temmuz Değerlendirmesi

İngiltere'de Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları yapan Jack Straw, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

İngiltere'de Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları yapan Jack Straw, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve vatandaşların tutumları ile engellendiğini belirterek, "Bu darbe girişiminde yeni bir askeri diktatörlüğe ve iç savaşa ramak kalmıştı. Darbe girişiminin engellenmesi ile Türkiye'de iç savaşın eşiğinden dönüldü" dedi.

Çukurova Genç İşadamları Derneği Başkanı Ömer Faruk Sakarya'yı ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gelen Jack Straw, ziyaretin ardından Başkan Sakarya ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yemek yedi, istişarede bulundu. Brexit, Avrupa'daki yükselen göçmen karşıtı milliyetçi siyasi akımlar ve Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği, Türkiye'nin AB üyeliği, İngiltere-Türkiye arasında Brexit sonrası yeni dönemdeki ilişkiler, Trump'ın seçilmesiyle birlikte oluşacak olan ABD-İngiltere arasındaki Atlantik birlikteliğinin Brexit ile beraber Türkiye'ye yansımaları, Trump sorası ABD'nin küresel politikaları, Türkiye'nin Suriye ve mülteci politikası ve 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi istişarede konuşulan konular oldu.

Darbe girişimi

Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimiyle ilgili kısa değerlendirmede bulunan Jack Straw, "Bu darbe girişiminde yeni bir askeri diktatörlüğe ve iç savaşa ramak kalmıştı. Türk vatandaşlarının ve Cumhurbaşkanı dahil ülke yöneticilerinin darbe gecesindeki tutumları ile bu girişim engellendi, iç savaşın eşiğinden dönüldü" dedi. Straw, darbe girişiminin içerisinde Fethullah Gülen'in olduğuna dair en küçük şüphesi olmadığını da ifade etti.

Türkiye'nin Suriye politikasını destekleyen Straw, "Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve izlediği mülteci politikasını olumlu buluyorum, olumlu karşılıyorum" yorumu yaparken, Brexit sonrası AB'deki durumla ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa'da yükselen milliyetçi akımlarla birlikte diğer ülkelerde de benzer konular konuşulmaya başlandı. AB zor günler geçirebilir, ancak, bu zor günlerden güçlü ülkelerle zayıf ülkeler arasında bir fark gerçekleşerek çıkılacaktır. Brexit sonrası piyasalar ilk tepkiyi atlattıktan sonra, Türkiye ile İngiltere ticari ilişkilerinde olumlu gelişmeler olacaktır."

Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya da, AB üyeliği sürecinde Türkiye'ye verdiği desteğiyle de bilinen, İngiltere siyasetinin önemli isimlerinden Jack Straw'ın yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı. Sakarya, "Sayın bakan, Türkiye'yi çok yakından tanıyan, bilen bir siyaset adamı. Türkiye dostu sayın Straw, bakanlıkları dönemindeki yapıcı tutumuyla İngiltere-Türkiye ilişkilerine olumlu katkılarda bulunmuştur. Ziyareti bizi çok memnun etti. Birçok konuda istişare fırsatı bulduğumuz bu buluşma çok yararlı geçti" diye konuştu.