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Stres Atmak İsteyen Vatandaşlar Süs Balıklarına İlgi Gösteriyor

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Stres Atmak İsteyen Vatandaşlar Süs Balıklarına İlgi Gösteriyor
Terör olayları, kalkışma girişimi, referandum gibi hareketli geçen sürecin ardından hayatın normale döndüğü Gaziantep'te, stres atmak isteyen bölge...

Terör olayları, kalkışma girişimi, referandum gibi hareketli geçen sürecin ardından hayatın normale döndüğü Gaziantep'te, stres atmak isteyen bölge halkı süs balıklarına ilgi gösteriyor.

İş dünyasının da sıkıntılar yaşadığı Gaziantep'te, piyasa yeniden eski hareketliliğine dönüyor. Genelde hobi olarak ilgi gören süs hayvanlarına ise son dönemlerde ilgi artmaya başladı. Bazı vatandaşlar kuş beslerken bazıları ise akvaryum balıklarına rağbet gösteriyor. Süs balığına artan talep, satıcıların da yüzünü güldürdü.

Balık satıcısı Atilla Kozanoğlu, artan ilginin ise son dönemlerde gerilimi artan insanların stres atmak isteğine bağlarken, "Haftalık getirdiğimiz balıklar hemen satılıyor. Son dönemlerde rağbet arttı. Balıkları izlemek insanları dinlendiriyor, huzur veriyor. Stres atmak isteyen insanlar evlerinde iş yerlerinde balık yetiştiriyor" diye konuştu.

En çok ilgi ciklet balığına

Kozanoğlu, en çok ilginin ise rengarenk görünümünü ve yavrularını ağzında büyütmesi gibi ilginç özellikleri nedeniyle ciklet balığına olduğunu ifade etti. Balığın türüne kadar 20 ile 90 arasındaki yumurtanın erkek tarafından döllendikten sonra dişi balık tarafından yaklaşık 21 gün boyunca ağızda taşındığını hatırlatan Kozanoğlu, yavruların büyümeye başlaması ile akvaryumların rengarenk hale dönüştüğünü ifade etti.

Kozanoğlu, haftalık olarak getirdikleri balıklar arasında moli, japon ve ketra gibi türlerin de rağbet gördüğünü vurgulayarak, "Haftalık getirdiğimiz balıklar hemen satılıyor. Süs balıklarına çok rağbet var. Ciklet balığına Gaziantep'te büyük bir talep var. İnsanlar balıkların daha dinlendirici olduğunu söylüyor. Balıkların stresimizi attırdığını belirtiyorlar. 2 milyara kadar canlı süs balığı fiyatları var. Bizim aynı zamanda toptan satışlarımız olduğu için işlerimiz fena değil. Yani süs balığı alan çok. Balık çeşitlerimiz, ciklet balığı olsun, Moli var, Japon balığı var. Ketra türleri var" dedi.

Kozanoğlu, balığın türüne göre 5 TL ile 2 bin TL arasında satıldığını, akvaryumun ise büyüklüğüne göre fiyatının değiştiğini ifade etti.

Stres Atmak İsteyen Vatandaşlar Süs Balıklarına İlgi Gösteriyor

Stres Atmak İsteyen Vatandaşlar Süs Balıklarına İlgi Gösteriyor

Stres Atmak İsteyen Vatandaşlar Süs Balıklarına İlgi Gösteriyor

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