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Stres, Boyun Düzleşmesi Ve Fıtığı Tetikliyor

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Stres, Boyun Düzleşmesi Ve Fıtığı Tetikliyor
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Ali Şahabettinoğlu, duygusal gerginlik ya da stres sonucu sırt, baş ve boyun kaslarında tutulma ve kasılmalar baş...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Ali Şahabettinoğlu, duygusal gerginlik ya da stres sonucu sırt, baş ve boyun kaslarında tutulma ve kasılmalar baş ağrısını, baş ağrısının da bu kas gerginliğini tetikleyerek kısır döngü oluşturduğunu, düzleşme ve boyun fıtıklarına zemin hazırladığını söyledi.

Toplumda çok yaygın olarak görülen, iş verimliliği ve yaşam kalitesini düşüren gerilim tipi baş ağrılarının sebebi tam olarak bilinememekte olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Ali Şahabettinoğlu, stresin ağrının kaynağı değil arttıran bir faktör olduğuna dikkat çekti. Uzm. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Zonklayıcı olmayan devamlı bir baş ağrısı şikayeti ile merkezimize başvuran hastalar, ensede başlayan sonra mengene ile sıkıştırılıyor gibi bütün başa yayılan, günlerce sürebilen, akşamları daha da artan ağrılardan şikayet etmektedir. Genellikle gerilim tipi baş ağrısı çekenlerin detaycı, mükemmeliyetçi mizaca sahip olduğunu görmekteyiz. Artan duygusal gerginlik ya da stres sonucu sırt, baş ve boyun kaslarında tutulma ve kasılmaların baş ağrısını, baş ağrısının da bu kas gerginliğini tetikleyerek kısır bir döngü oluşturmaktadır. Düzleşme ve boyun fıtıklarına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca gerilim tipi baş ağrısının olduğu hastaların bir kısmında çene eklemi sorunu da ortaya çıkmaktadır. Detaylı bir muayene ile tüm sebepleri ortaya çıkarmadan tam bir iyileşme sağlamak zordur" dedi.

28 yıldır özellikle boyun düzleşmesi, boyun-bel fıtığı, bel kayması ve sakroiliak sendromunda uyguladığı manuel terapi ile oldukça başarılı sonuçlar alan Uzm. Dr. Şahabettinoğlu, "Ağrı şekli ve lokalizasyona göre ilgili noktalara ellerle belli açılarda ve değişik derecelerde basınçlar ve yine bazı germe, döndürme manevraları uygulanmaktadır. Gerilim tipi baş ağrılarında kranial manipülasyon ve masaj tedavisinin hastalığın derecesine göre 3-6 seans sürmektedir. Her ne kadar hayatımızdaki stresi yok edemesek bile stres yönetimi ve olumlu zihinsel düşünsel faaliyetlerin öğrenilmesinde fayda vardır. Hipnoterapi, yoga, meditasyon gibi terapiler de tedaviye eklenebilir" şeklinde konuştu.

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