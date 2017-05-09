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Stress İle Mücadele İçin Her Hafta Kalp Yogası Yapılacak

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Stress İle Mücadele İçin Her Hafta Kalp Yogası Yapılacak
Kalp hastaları ile kalbini korumak isteyenlerin daha kaliteli bir yaşam, doğru nefes tekniklerini öğrenmesi, kalplerine binen yükü azaltmak stresle mücadele...

Kalp hastaları ile kalbini korumak isteyenlerin daha kaliteli bir yaşam, doğru nefes tekniklerini öğrenmesi, kalplerine binen yükü azaltmak stresle mücadele etmeleri için Yoga Uzmanı Dr. Neslihan İskit tarafından her hafta Pazartesi günü kalp yogası yapılacak.

Kalp hastaları ile kalbini korumak isteyenlerin daha kaliteli bir yaşam, doğru nefes tekniklerini öğrenmesi, kalplerine binen yükü azaltmak stresle mücadele etmeleri için Memorial Ataşehir Hastanesi'nde kalp yogası başladı. Her hafta Pazartesi günü saat 19.00'da ücretsiz olarak verilecek kalp yogası, Yoga Uzmanı Dr. Neslihan İskit tarafından verilirken; doğru nefes alma teknikleri, temel yoga prensipleri öğretilecek.

Memorial Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji-Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Özler yönetiminde, Yoga Uzmanı Dr. Neslihan İskit tarafından yürütülen kalp yogası, temel yoga prensipleri ve doğru nefes alma teknikleri ile kalp sağlığını koruyor. Kalp ameliyatı olmuş ya da rahatsızlığı teşhis edilmiş bireylerin dingin ve huzurlu bir hayata kavuşmaları kalp yogası ile mümkün olabiliyor.

İnsanları dinginliğe sakinliğe ve hasta olmamaya sevk etmek amaçları olduğunu söyleyen Memorial Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji-Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Özler: "Yönetimin belirlemesi ve Sayın Neslihan İskit Hocamızın katılımıyla Ataşehir bölgesine hizmet amaçlı kalp yogasının başlattık. Buradaki amaç insanları dinginliğe sakinliğe ve hasta olmamaya sevk etmektir. Tabi ki hastalarımız da katılacak buna. Ama bizim vermek istediğimiz mesaj insanın kendisine bir şey yapmasıdır. Doğuştan itibaren insan yaşlanmaya başlıyor. Ama bunun kıymetini hiçbir zaman biz bilemiyoruz. Dolayısıyla yaşam bir bedel teorisi üzerine kuruludur. Bu kuruluşta da sağlımıza hiçbir şey yapmadığımız takdirde değişik zamanlarda bu bizim karşımıza çıkacaktır. Yoga hem nefes hem de hareketi birleştirerek insanın bedensel dinginliğini yerine getirmesi bunlarla baş etmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla çok yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yoga Uzmanı Dr. Neslihan İskit: "Kalp yogası kalp ameliyatı olmuş kişiler, kalp hastaları, kalp hastası olma riski olan kişiler ve kalp sağlığını korumak isteyen kişiler için hazırladığımız bir program aslında. Bu programı 12 senedir sürdürüyoruz. Ama Avrupa Yakası'nda sürdürüyorduk. Şimdi Anadolu Yakası'na taşıdık. Anadolu Yakası'nda da programı yürütmeye başlıyoruz ve herkesi bekliyoruz. Çünkü bu herkese açık bir program her herhangi bir ücreti yok. Pazartesi günleri saat 19.00'da hastanemizde bekliyoruz onları. Örneğin ameliyat olmuş hastalar, ameliyattan sonra oldukça kötü bir dönem geçiriyorlar. Bir depresif dönem geçiriyorlar ve yara iyileşmeleri gecikiyor. Sosyal yaşama dönmeleri çok gecikiyor. Kalp yogasına katılan kişilerin hızlı ameliyattan sonra iyileşme süreleri çok hızlı bir şekilde kısalıyor. Ve daha çabuk sosyal hayata geri dönüyorlar. Tekrar hayatlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde idame ettiriyorlar" şeklinde konuştu.

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