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Stso Başkanı Güven Kuzu:

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Stso Başkanı Güven Kuzu:
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, Siirt'e tarifeli uçak seferlerinin acilen düzenlenmesini istedi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, Siirt'e tarifeli uçak seferlerinin acilen düzenlenmesini istedi.

STSO Başkanı Güven Kuzu, uçak seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Siirt Havaalanına uçuşların olmayışının hükümetin uygulamaya koyduğu Cazibe Merkezleri Programı için olumsuz bir durum olduğunu anlatan Kuzu, Siirt Havalimanına tarifeli uçak seferleri düzenlenmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimleri başlattıklarını belirtti. Bir firmanın bütün seferlerini durdurmasının ardından Siirt Havalimanında tarifeli uçak seferlerinin de sona erdiğini belirten Kuzu, bu durum nedeniyle vatandaşların ve yatırımcılarımızın zorluk çektiğini kaydetti. Kuzu, "Siirt'in yolcu potansiyeli açısından çok iyi durumda ve geçmiş yıllarda buradan yapılan seferlerde doluluk oranı memnuniyet verici bir düzeydedir. Firmanın bütün seferlerini durdurmasının ardından Siirt Havalimanında tarifeli uçak seferleri de sona erdi. Bu durumda Siirtli hemşerilerimizin Batman, Diyarbakır veya bölgemizdeki diğer bir havalimanına yönelmelerine yol açıyor. Hemşerilerimiz maddi ve manevi açılardan bu zorlukları çekerken öte yandan Siirt Havalimanı faal bir durumda olmasına rağmen atıl duruma düşüyor. İlimizden özellikle İstanbul ve Ankara yönüne önceden yapılan yapılacak seferlerde yolcu potansiyeli çok iyi durumdaydı. Nitekim yıllardan beri çeşitli firmalar tarafından bu iki şehrimize yönelik olarak gerçekleştirilen karşılıklı seferlerde yolcu potansiyeli açısından bir sorun yaşanmadı. Bu durumları göz önünde bulundurarak yetkililerden ilimiz havalimanına tekrar tarifeli uçak seferleri konmasını istiyoruz" dedi.

Hükümetin uygulamaya koyduğu cazibe merkezleri programı kapsamında Siirt'e yatırım yapmak için 100'e yakın kişinin müracaatının bulunduğunu hatırlatan Kuzu, "Cazibe merkezleri programından çok umutluyuz. İlimiz gibi geri kalmış iller için büyük bir umut. Program kapsamında yapılacak yatırımlarla istihdam sorunu büyük ölçüde çözülecek ve bu illerimizin kalkınmalarını sağlayacaklardır. Bu program kapsamında ilimizde yatırım yapmak üzere 100'e yakın müracaat var. Ancak tarifeli uçak seferlerinin sona ermesi bu program açısından da olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Girişimci yatırım yaptığı memlekete hava yolu ulaşımının olmasını temel şartlardan biri olarak görmektedir. Hava ulaşımı olmayan bir memlekete hiçbir kimse yatırım yapmak istemez. Bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu seferlerin başlamasını sağlayıncaya kadar bu işin takipçisi olacağız. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan'ın desteklerini bekliyoruz. Oda olarak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet Genel Müdürlüğü olmak üzere gerekli yerlere yazılı müracaatlarımızı yaptık. Bu konuda bize destek verileceğini ve talebimizin makul karşılanacağını umuyoruz" diye konuştu.

Kuzu, Siirt Havalimanına tarifeli seferler düzenleyecek olan firmalara oda olarak her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

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