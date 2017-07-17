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STSO, halkın ‘demokrasi’ sesine ortak oldu

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STSO, halkın ‘demokrasi’ sesine ortak oldu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetimi, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Samsun Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlerce kişinin ‘demokrasi’ sesine ortak oldu.

İki gün boyunca halkın coşkusuna katılan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun halkının bir kez daha vatanına, bayrağına bağlılığını gösterdiğini belirterek, “15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminde olduğu gibi; her zaman dik durdukça, birlik ve beraberliğimizi korudukça bizi kimse bölemeyecek ve yıkamayacaktır” dedi.

Samsun'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Samsunlular bir kez daha demokrasiye sahip çıktı. Samsun halkı 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 1’inci yılında Cumhuriyet Meydanı’nı adeta hınca hınç doldurdu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi de, iki gün boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla 7’den 77’ye meydanı dolduran coşkulu kalabalığın ‘demokrasi’ sesine ortak oldu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ayrıca, Samsun Ticaret Borsası ile kurduğu ortak stantta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü için meydana gelen vatandaşlara, yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

“ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUM"
Samsun halkının bir kez daha vatanına ve bayrağına bağlılığını gösterdiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Öncelikle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da meydanı doldurarak demokrasiye sonuna kadar sahip çıkan tüm milletimize gönül dolusu teşekkür ediyorum” dedi.
15 Temmuz gecesi Türkiye’nin büyük bir badire atlattığını belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Bundan bir yıl önce alçak FETÖ terör örgütü ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik haince girişimde bulundu. Asker kıyafetindeki teröristler silahlarıyla milletimize kan kustu. Ama unuttukları bir şey vardı. O da tarih boyunca hiçbir zaman kimsenin boyunduruğu altında yaşamayan yüce Türk milletiydi. FETÖ terör örgütünün planlı alçak saldırısı Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle Allah’a çok şükür bozguna uğrayarak, başarısızlıkla sonuçlandı. Öncelikle, kahpece ve haince yapılan darbe girişiminin birinci yıl dönümünde ülkesi için hiç çekinmeden, korkmadan gözü dönmüş darbecilerin saldırılarında canlarını verenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Unutulmasın ki; milletimiz onları minnetle ve rahmetle her daim anacaktır” dedi. Özkan ŞERGÜN

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