Stso ’Yatırım Çalıştayı’ Düzenledi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde, Marmara Bölgesi'ndeki Siirtli işadamlarının katılımıyla "Cazibe merkezi olarak Siirt ve yatırım...

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde, Marmara Bölgesi'ndeki Siirtli işadamlarının katılımıyla "Cazibe merkezi olarak Siirt ve yatırım fırsatları" konulu çalıştay düzenlendi.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu'nun girişimleriyle İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Avrupa Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, AK Parti Siirt İl Başkanı Özgür Fuat Çalapkulu, İşadamları Nihat Özdemir, Ethem Sancak ve STSO Başkan Vekili Nedim Kuzu ile çok sayıda bürokrat ve işadamı katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Siirt'in yatırım için çok cazip bir bölge olduğunu ve tüm iş adamlarına yatırım yapma çağrısında bulundu. Ayağı yere basan gerçekçi yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Aktay, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Siirt'te de 50'nin üzerinde işadamının yatırım yapma talebinin bulunduğunu ifade etti.

Siirt'in yatırım potansiyeli ve ekonomik istatistiği hakkında bilgi veren Vali Mustafa Tutulmaz ise ilin ekonomisinin temelde, tarım-hayvancılık, el sanatları, kısmen de sanayi ve ticarete dayandığını söyledi. Tutulmaz, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre il geneli nüfusumuz 322 bin, çalışma çağındaki nüfusumuz 188 bindir. İlimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye sıralamasında 77 sırada olup, İlimizin de içinde bulunduğu TRC3 bölgesi için kişi başına düşen GSYH; 5.714 dolar ve 2015 yılı işsizlik oranı ise yüzde 24,8'dir. Kayıt dışı İstihdam oranı ise yüzde 51'dir" dedi.

STSO Başkanı Güven Kuzu da, böyle anlamlı bir ekonomik toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Siirt'in yatırım açısından önemine değindi.

İki oturumla devam eden çalıştay, yapılan açılış konuşmalarının ardından, Siirt Milletvekilli Aktay, Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Es Medya patronu Ethem Sancak'ın anlatımlarıyla sona erdi.